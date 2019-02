Esqui alpino: Vanina Guerillot foi a melhor portuguesa no mundial de juniores

Vanina Guerillot, com um 38.º lugar na prova de slalom, e Manuel Ramos, no 55.º posto, fecharam esta terça-feira a participação de Portugal nos mundiais de juniores de esqui alpino, em Val di Fassa, na Itália.O diretor técnico nacional, Sérgio Figueiredo, acreditava ser possível obter melhores resultados, mas sublinha que ambos os atletas lusos têm apenas 16 anos, muita margem de progressão, e competiram com muitos esquiadores com mais quatro anos, que disputaram uma semana antes o Mundial absoluto, em Are, Suécia."Os resultados são os possíveis. Temos de ter em consideração que o nível estava bem elevado e surpreendeu-me o número elevado de participantes", disse hoje à agência Lusa Sérgio Figueiredo.Vanina Guerillot de Oliveira estava inscrita em quatro disciplinas, mas apenas terminou a prova de slalom, no 38.º lugar, entre 49 atletas que cortaram a meta.No slalom gigante, a portuguesa, a residir em França, caiu na primeira manga e também não terminou a competição de super gigante e de combinado alpino, pelo mesmo motivo.Por seu lado, Manuel Ramos também caiu no slalom gigante e não concluiu a primeira ronda de qualificação.Na tarde de hoje, no slalom, o covilhanense foi 55.º entre 148 participantes, depois de ser o antepenúltimo a partir, o que o penalizou, sublinhou o diretor técnico nacional, explicando que "as condições da pista já não são as mesmas".Apesar de entender que os resultados podiam ter sido melhores, Sérgio Figueiredo destaca a importância de estar presente numa prova na qual é possível ganhar experiência e acumular pontos da Federação Internacional de Esqui (FIS) para o apuramento para os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne2020.