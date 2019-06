Esqui: Congresso Mundial de 2022 vai realizar-se em Vilamoura

O Congresso Mundial de 2022 da Federação Internacional de Esqui (FIS) vai realizar-se em Vilamoura, no Algarve, devendo juntar cerca de 1.200 participantes, anunciou esta segunda-feira a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI)."Foi ontem (domingo) aprovado pela direção mundial da Federação Internacional de Esqui - FIS Council, na reunião de primavera, que se realizou em Dubrovnik, na Croácia, que o Congresso Mundial de 2022 seja realizado em Vilamoura, Portugal, após proposta apresentada pela FDI", lê-se no comunicado divulgado pela entidade.Este evento que se realiza de dois em dois anos é o mais importante congresso internacional no que diz respeito ao esqui alpino, cross-country, combinado nórdico, saltos de esqui, esqui freestyle e snowboard, sendo esperados perto de 1.200 participantes."Será uma honra para a FDI-Portugal e para o nosso país receber, em ano de Jogos Olímpicos de Inverno, este congresso internacional, revelando-se como o culminar de todo o trabalho que esta Federação tem feito em prol do desenvolvimento das modalidades que tutela", salientou a FDI.