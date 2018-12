Esquiadora Mikaela Shiffrin iguala recorde vitórias em Taças do Mundo de slalom

A norte-americana Mikaela Shiffrin igualou este sábado o recorde de 35 vitórias em Taças do Mundo de esqui alpino, da austríaca Marlies Schild, ao vencer a prova de slalom em Courchevel, em França.Shiffrin, de 23 anos, conquistou o seu 50.º triunfo da carreira em competições da Taça do Mundo e a sétima da temporada, com um total de 1.36,72 minutos nas duas descidas, impondo-se à eslovaca Petra Vlhova, por 0,28 segundos, e à sueca Frida Hansdotter, por 0,37, segunda e terceira classificadas, respetivamente.Na sexta-feira, Shiffrin, campeã olímpica de slalom gigante em 2018 e slalom em 2014, venceu a competição de slalom gigante em Courchevel.Marlies Schild conquistou o seu 35.º triunfo no circuito em dezembro de 2013, aos 32 anos.Shiffrin é a mais nova dos oito esquiadores, masculinos e femininos, a alcançar as 50 vitórias em Taças do Mundo.