Estádio de praia volta a animar o Porto

O Estádio de Praia do Porto volta a ser o centro das atenções desportivas a partir deste sábado, no tiro de partida para três meses de várias competições: exatamente entre 3 de junho e 3 de setembro.





A época desportiva traz futebol, râguebi, voleibol, andebol, ténis e futevólei, hóquei, teqball, basquetebol 3x3 e crosstraining, sendo que esta é a já a 14.ª edição do Estádio de Praia, que está montado como habitualmente em frente ao Edifício Transparente.Animação não vai faltar com um total de dez modalidades de praia, num perímetro desportivo de excelência na cidade, entre o "pulmão verde" do Porto, o Parque da Cidade, e a Praia Internacional, em plena frente Atlântica. Até ao pôr do sol está prometida animação paralela e longos dias de desporto ao ar livre.No total, serão 14 fins de semana seguidos de desportos de praia, até 3 de setembro, e que terminam com outra novidade: um concerto de encerramento, a ser anunciado brevemente."O Estádio de Praia é uma das maiores estruturas desportivas sazonais montadas no Porto no verão. Continuamos apostados em transformar esta zona específica da cidade, num verdadeiro polo dinamizador de eventos desportivos de praia que sejam diferenciadores e que incentivem o exercício físico ao ar livre junto do público em geral, em especial crianças e jovens em pleno período de férias escolares", sublinha Catarina Araújo, vereadora da Juventude e Desporto da Câmara do Porto.O arranque oficial do Estádio de Praia será já neste primeiro fim de semana de junho, este sábado e domingo, com o Campeonato de Elite de Futebol de Praia, organizado pela Associação Futebol do Porto.Nesse primeiro mês há também o Porto Futevólei Open (a 10 e 11), o Porto Beach Râguebi (de 14 a 18) e o Campeonato Nacional de Voleibol de Praia (de 23 a 25).Julho começa com dois torneios das novas modalidades: nos dias 1 e 2 disputa-se a competição de Beach Hockey, e a 8 e 9 de junho é a vez do Beach Teqball, uma espécie de ténis de mesa jogado numa superfície curva com uma bola semelhante à do futebol, que pode ser tocada por qualquer parte do corpo menos as mãos, modalidade que tem feito as delícias de muitos antigos craques do futebol como, por exemplo, os antigos internacionais portugueses Raul Meireles e Bosingwa.De 20 a 23 e de 27 a 30 de junho realizam-se a quarta e a quinta etapas do And’Praia, o circuito nacional de andebol na areia. Pelo meio (nos dias 15 e 16) há ainda mais uma passagem do Campeonato de Elite de Futebol de Praia.Agosto chega com outra estreia. Nos dias 5 e 6 decorre a jornada portuense do Circuito Nacional de 3x3 (basquetebol). Seguem-se depois três provas de futebol de praia organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol: a 12 e 13 joga-se a fase final do Campeonato Nacional Feminino, a 14 e 15 a etapa derradeira do Campeonato Sub-19 Masculino e entre 17 e 20 a Taça Nacional em Seniores Masculinos. O mês termina com o Porto Beach Tennis, no fim de semana de 26 e 27.Para o final está guardada outra nova disciplina do calendário desportivo de verão, o crosstraining, com a estreia dos Porto Beach Games, a 2 e 3 de setembro.Também nesta edição do Estádio de Praia, e de acordo com o Pacto do Porto para o Clima, há um esforço na atenuação do impacto da pegada ecológica com a disponibilização de postos de recolha diferenciada de resíduos, colocação de pontos de abastecimento de água e reutilização de materiais de divulgação no pós-evento.O Estádio de Praia é uma iniciativa da Câmara do Porto, implementada pela empresa municipal Ágora, sendo que a entrada em todas as provas é gratuita.

3 a 4 de junho – Futebol de Praia

10 a 11 de junho – Futevólei de Praia

14 a 18 de junho – Rugby de Praia

23 a 25 de junho –Voleibol de Praia

1 a 2 de julho – Hóquei de Praia

8 a 9 de julho – Teqball

15 a 16 julho – Futebol de Praia

20 a 23 de julho – Andebol de Praia

27 a 30 de julho – Andebol de Praia

5 a 6 de agosto - Basquetebol (3x3)

12 e 13 de agosto - Futebol de Praia

14 a 15 de agosto - Futebol de Praia

17 a 20 de agosto - Futebol de Praia

26 a 27 de agosto – Ténis de Praia

2 a 3 de setembro – Crosstraining

9 de setembro – Concerto de Encerramento