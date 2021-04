Estão abertas as inscrições para o Red Bull Street Style

Está de volta o Red Bull Street Style, um dos torneios mais conceituados de futebol freestyle do Mundo, organizado sob a égide da Associação Internacional de Futebol Freestyle (WFFA), que uma vez mais contará com presença portuguesa. Mas antes da eventual participação lusa na Final Mundial há um longo caminho pela frente, com a disputa da fase nacional, a qual tem já inscrições abertas - até final do mês de abril.



O evento segue o lema "três minutos, dois jogadores, uma bola" e desafia os interessados a mostrar toda a sua perícia com toques na bola em manobras exuberantes entre o artístico e o acrobático. As participações estão abertas a maiores de 16 anos, masculinos ou femininos, e podem ser feitas no site criado para o efeito. Cumprido o registo, decorre às 12 horas de 1 de maio a qualificação online exclusiva para jogadores portugueses, onde serão tidos em conta aspetos como a dificuldade, originalidade, execução e controlo da bola.





A Final Mundial, marcada para 20 de novembro, ainda não tem local marcado, mas já se sabe que será numa cidade do sul da Europa, que seguirá os passos de Miami, Londres, São Paulo ou Tóquio como palco da decisão do Red Bull Street Style. A esta decisão apenas chegarão os melhores entre os melhores – o top 16 masculino e o top 8 feminino -, que terão como missão suceder às campeões atuais: a gaulesa Mélody Donchet e o norueguês Erlend Fagerli.