Estreantes portugueses querem lançar-se para outros voos nos Jogos do Mediterrâneo

Os 130 portugueses que vão estrear-se em Jogos do Mediterrâneo em Oran'2022 têm ambições distintas, entre os desportos coletivos, atletas de modalidades com pouca expressão no país e os que procuram 'lançar-se' para voos maiores.



No evento multidesportivo internacional, que arranca no sábado, a esmagadora maioria dos portugueses em prova, um total de 159, são estreantes: há 130 que não estiveram na única outra presença, em Tarragona2018.

O lote integra vários jovens sub-18, como as seleções masculinas de polo aquático e de futebol, nomes ascendentes no panorama desportivo português e ainda atletas de modalidades menos divulgadas.

A possibilidade de ganhar experiência, conviver com outros países e modalidades e aprender com os mais velhos são os principais atrativos da competição, com muitos já de 'olho' em Paris2024. "Como é a minha primeira vez, não tenho grandes expectativas. [Quero] dar o meu melhor e, pela equipa, pelo menos ter um pódio, era um grande objetivo meu. E bater os meus recordes pessoais", explica à Lusa Nuno Carneiro.

O arqueiro, de 21 anos, está inserido numa na equipa nacional de tiro com arco que conta com outro estreante, Tiago Matos, e um 'repetente', Luís Gonçalves, 17.º em individual e parte da equipa que conseguiu um quinto lugar há quatro anos.

Como "há sempre pressão em qualquer tipo de prova", em Oran2022 como noutro sítio o importante é esquecê-la e "focar na rotina e no tiro", até porque estes eventos, como os Jogos da Europa, no próximo ano na Polónia, ajudam a trazer "uma boa visibilidade para a modalidade".

O tiro com arco é uma modalidade olímpica em que Portugal não marca presença desde Pequim2008, e Nuno Carneiro gostaria de mudar isso, conseguir "um novo resultado histórico" e ser "alguém que possa potencializar o desporto" no país. "Traz conforto e motivação para evoluir, para mim e outros atletas dentro da modalidade. Esta é uma boa preparação para os Jogos da Europa e Olímpicos, e acho que vai correr bem e que Portugal vai ter bons resultados", afirma.

Ainda mais nova, Beatriz Roxo tem 18 anos e chega a Oran proveniente de Vila Nova de Gaia, para ajudar a seleção de ciclismo na prova de fundo e fazer-se valer no contrarrelógio individual. "É um sentimento de grande orgulho poder voltar a representar Portugal numa grande competição. Já estive no Festival Olímpico da Juventude Europeia, de 2019, quando era cadete. Estar entre as melhores sub-30 de todos os países do Mediterrâneo... sou sub-23 de primeiro ano, com 18, e já estar entre as melhores é fenomenal", admite.

A jovem ciclista anseia pela "experiência, pelas vivências", e poder integrar uma prova em que vai "conviver com outros países, com outros desportos", e poder "falar com atletas do judo, ginástica, natação", numa cultura diferente.

Sendo "bom pela experiência", isto "não deixa de ser uma corrida", e é necessária "alguma tranquilidade" para entender a própria juventude, que marca muitas das convocatórias nas 20 disciplinas em que Portugal está presente.

No andebol, na natação, no ténis de mesa ou no ténis, não faltam 'teenagers' que ainda não chegaram aos 20 anos mas já representam Portugal num evento que se assemelha aos Jogos Olímpicos, mas para a região da bacia mediterrânica, ao lado de 29 'repetentes' que já passaram por Tarragona2018, fora outros 'voos', dos Jogos Olímpicos a Mundiais e Europeus de elite. Os mais velhos estão dispostos a passar experiência, o que ajuda, como explica à Lusa João Paulo Azevedo, atirador olímpico em Tóquio2020 que volta aos Jogos do Mediterrâneo, numa carreira em que já recebe pedidos de conselhos "para lidar como nervosismo" e para "fazer com que se sintam mais à vontade" no seio da equipa nacional.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancam no sábado e decorrem até 06 de julho.

Na segunda maior cidade da Argélia, estarão 3.360 atletas de 26 países, sendo que Portugal estará representado nas seguintes modalidades: andebol, atletismo, badminton, basquetebol 3x3, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística, judo, karaté, lutas amadoras, natação, petanca, polo aquático, ténis, ténis de mesa, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e vela.

Entre o contingente luso estão vários atletas olímpicos, como os atletas Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Tsanko Arnaudov, Tiago Pereira, Lorene Bazolo e Liliana Cá, a ginasta Filipa Martins, os atiradores Joana Castelão, Sara Antunes, João Costa e João Paulo Azevedo, os nadadores Ana Catarina Monteiro, Francisco Santos, Gabriel Lopes, Alexis Santos e Tamila Holub ou também os mesatenistas Jieni Shao e João Monteiro.