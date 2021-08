Europeu de Voleibol: Miguel Tavares espera "grandes coisas" na competição

O distribuidor Miguel Tavares Rodrigues afirmou este domingo que a seleção portuguesa de voleibol está "confiante", "concentrada" e "com energia", pelo que se podem esperar "grandes coisas" no Europeu, que vai ser disputado entre quarta-feira e 19 de setembro.

"Mas temos que perceber que a nossa realidade é um bocadinho diferente da maioria das seleções que vão estar no campeonato da Europa", adiantou Miguel Tavares Rodrigues, de 28 anos, do Cuprum Lubin (Polónia), em declarações à agência Lusa.

Miguel Tavares recordou que a seleção lusa, inserida no grupo A, está entre as melhores equipas europeias e "o objetivo passa por jogar jogo a jogo e encarar cada jogo como sendo decisivo", para "evitar surpresas".

Portugal vai ter como adversários na fase de grupos, em Cracóvia, as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Bélgica, Ucrânia e Grécia. Os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final.

"No último Europeu [há dois anos] toda a gente achava que podíamos passar a fase de grupos e não foi bem assim. Não passámos", apontou o distribuidor, recordando o facto de Portugal ter falhado, por um ponto, a presença nos oitavos de final.

Daí que Miguel Tavares diga que a seleção tem de "batalhar, lutar e nunca desistir", "porque, no fim, cada ponto e 'set' pode interessar e fazer a diferença entre ficar dentro ou fora".

Miguel Tavares vai jogar 'em casa', uma vez que atua no campeonato polaco, ao serviço do Cuprum Lubin, mas o jogador desvaloriza essa condição, considerando que não lhe traz nenhum conhecimento adicional.

"A vantagem é a de estar num dos melhores campeonatos do mundo e jogar a um alto nível toda a época, ou seja, não sentirei tanta dificuldade em me adaptar no nível de um Europeu, comparativamente com outros atletas que jogam em ligas menos competitivos", explicou.

Segundo Miguel Tavares, a este nível competitivo, toda a gente conhece os jogadores de todas as seleções de topo, incluindo os da bicampeã mundial Polonia.

"São as melhores equipas europeias. Todos os grupos têm o seu grau de dificuldade e surpresas estão sempre a acontecer. Qualquer grupo seria difícil, independentemente de se dizer que [o de Portugal] é o 'grupo da morte'", defende.

Independentemente das dificuldades que a seleção portuguesa terá nos jogos do Grupo A do Europeu, Miguel Tavares Rodrigues assegura que a equipa "vai dar o seu melhor, para tentar representar bem o país".

A fase final do Europeu de 2021, que arranca na quarta-feira e decorre até 19 de setembro, vai ser disputada em quatro países-- Polónia, Finlândia, Estónia e República Checa -- e envolve a participação de 24 seleções.

A seleção portuguesa estreia-se na quinta-feira, frente à anfitriã e bicampeã mundial Polónia, em Cracóvia, em jogo que terá inicio às 17:30 locais (16:30 em Lisboa).