Continuar a ler

A ginasta do Sport Clube do Porto, 37.ª no Rio2016, a melhor classificação na ginástica artística olímpica portuguesa, está ainda a recuperar de uma operação feita em janeiro ao tornozelo direito.Mesmo assim, em junho terminou na quarta posição a final de trave na Taça do Mundo de ginástica artística, disputada em Guimarães, depois de ter conquistado a prata nas paralelas assimétricas na mesma competição.Apesar dos objetivos individuais e da ambição de ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, a ginasta de 22 anos está consciente do objetivo coletivo, que é o de somar pelo menos 147 pontos.A delegação de ginastas seniores inclui Mariana Marianito, do Lisboa Ginásio Clube, que vai competir em saltos, trave e solo, e que espera obter uma boa classificação para a equipa."Apoiamo-nos umas das outras, somos unidas, o que é importante", vincou.Presente pela quarta vez em campeonatos europeus, Mariana Pitrez, do Acro Clube da Maia, vai disputar saltos, paralelas assimétricas e trave, enquanto que as estreantes Leonor Silva e Beatriz Dias concorrem em solo e em saltos, paralelas e solo, respetivamente.Se Leonor Silva vê estes campeonatos como um degrau na ascensão a provas mundiais, já Beatriz Dias pensa em obter o estatuto de estudante atleta que lhe proporcione condições favoráveis de acesso à universidade, dentro de dois anos."Gostava de ser pediatra", confessou a ginasta de 17 anos.A delegação portuguesa inclui ainda a júnior Beatriz Cardoso, de 15 anos, apurada em junho para os Jogos Olímpicos da Juventude'2018, que se irão realizar em outubro, em Buenos Aires, o que elevou as expectativas do Presidente da Federação de Ginástica de Portugal, João Paulo Rocha."É uma jovem que teve evolução assinalável nos últimos anos e espera-se que consiga algo de relevo. Se olharmos para a qualificação, podemos pensar que pode ir à final", adiantou.O dirigente assume como objetivo repetir pelo menos o 16.º lugar na classificação por equipas conquistado em 2016 no Europeu de Ginástica Artística Feminina.Os Campeonatos Europeus de Ginástica Artística Feminina decorrem entre esta quinta-feira e domingo no recinto SSE Hydro, enquanto que os Campeonatos Europeus de Ginástica Artística Masculina têm lugar ente 09 e 12 de agosto.Ambos fazem parte dos campeonatos da Europa de seis modalidades que decorrem em Glasgow entre quinta-feira e 12 de agosto, que além da ginástica inclui ciclismo, natação, remo, triatlo e golfe e nos quais participam, no total, 60 portugueses.