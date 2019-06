Europeus de remo: Pedro Fraga e Afonso Costa terceiros em final B

A dupla portuguesa composta por Pedro Fraga e Afonso Costa foi este domingo terceira classificada na final B da classe LM2x dos Europeus de remo, que decorrem em Lucerna, na Suíça.





Pedro Fraga e Afonso Costa completaram os 2.000 metros a prova em 6.24,770 minutos, tendo sido apenas batidos na final 'secundária' pelas representações polaca, composta por Jerzy Kowalski e Milosz Jankowski (6.23,220), e eslovaca, constituída por Marek Reznak e Peter Zelinka (6.24,540).Dinis Costa, que também tinha sido relegado para a final B nas meias-finais realizadas no sábado, não foi hoje além do sexto e último lugar na classe LM1x, com o tempo de 7.26,860 minutos, numa prova vencida pelo suíço Jan Schaeuble, em 7.05,880.