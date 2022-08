Europeus: Portugal com oito medalhas e 24 lugares entre os 10 primeiros em Munique

Portugal fechou este domingo a sua participação na segunda edição dos Europeus multidesportos, que decorreram em Munique, na Alemanha, com um total de oito medalhas e mais 24 lugares entre os 10 primeiros.

A canoagem foi a modalidade mais em evidência, ao contribuir com cinco medalhas, duas de ouro, por Kevin Santos (K1 200 metros) e Fernando Pimenta (K1 5.000), canoísta que acrescentou ainda uma de prata (K1 1.000 metros) e uma de bronze (k1 500) ao seu currículo, tendo chegado às 121 medalhas na sua carreira.

O outro galardão foi para Norberto Mourão, ao ser bronze no VL2 200 de canoagem adaptada, numa modalidde que foi igualmente a que mais contribuiu com postos entre os 10 primeiros, num total de 10.

O atletismo também contribuiu com medalhas e lugares cimeiros, salientando-se nesta edição a medalha de ouro de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e a de prata de Auriol Dongmo no lançamento do peso.

Há a registar ainda os dois quintos lugares de Patrícia Mamona (triplo salto) e Liliana Cá (lançamento do disco), e os dois lugares dentro do top 10 das marchadoras Ana Cabecinha, oitava nos 20 km, e Inês Henriques, nona nos 35 km.

O ciclismo de pista confirmou-se como uma modalidade emergente em Portugal, destacando-se o ouro de Iúri Leitão no scratch masculino, que contou ainda com dois quartos lugares, um de Maria Martins no scratch feminino e outro no madison masculino, em equipa composta por Iúri Leitão e Diogo Narciso, bem como dois sextos lugares, por Diogo Narciso e Daniela Campos, ambos na corrida por pontos.

No ciclismo de estrada, e novamente através de Maria Martins, grande destaque para o sexto lugar na prova de fundo feminina, em que a corredora portuguesa terminou no sexto lugar, com o mesmo tempo da vencedora, no que constituiu o melhor resultado de um português na prova de fundo de um Europeu de ciclismo, repetindo o desempenho de Rui Costa em 2016.

O ténis de mesa ficou à porta das medalhas em três ocasiões, duas delas em jogos decididos na 'negra', o primeiro por Shao Jieni, derrotada na competição de singulares femininos pela alemã Xiaona Shan por 4-3, e depois por Tiago Apolónia, também batido pelo esloveno Darko Jorgic por 4-3. A mesma Shao Jieni ficou-se pelos 'quartos' na competição de pares femininos, em equipa com Fu Yu.

Além destes três quintos lugares, o ténis de mesa tem também um nono lugar por parte de Marcos Freitas.

Nas restantes modalidades, o remo ficou igualmente à porta das medalhas, com o quarto lugar do double-scull ligeiro formado pelos irmãos Afonso e Dinis Costa, enquanto o triatlo contribuiu com um sexto lugar na prova de elites masculinas, através de João Pereira, e um sétimo posto por parte da estafeta mista, composta por Vasco Vilaça, João Pereira, Maria Tomé e Melanie Santos.

Resultados dos portugueses top 10 nos Europeus de Munique:

1.º Iúri Leitão, scratch ciclismo de pista.

1.º Pedro Pablo Pichardo, triplo salto.

1.º Kevin Santos, K1 200 metros.

1.º Fernando Pimenta, K1 5.000 metros.

2.º Fernando Pimenta, K1 1.000 metros.

2.º Auriol Dongmo, lançamento do peso.

3.º Fernando Pimenta, K1 500 metros.

3.º Norberto Mourão, VL1 200 metros.

4.º Maria Martins, scratch ciclismo de pista.

4.º Iúri Leitão e Diogo Narciso, madison do ciclismo de pista.

4.º Afonso Costa e Dinis Costa, double-scull ligeiro.

5.º Fu Yu e Shao Jieni, pares femininos ténis de mesa.

5.º Shao Jieni, singulares femininos ténis de mesa.

5.º Tiago Apolónia, singulares femininos ténos de mesa.

5.º Teresa Portela, K1 200 metros.

5.º Messias Batista e João Ribeiro, K2 500 metros.

5.º Liliana Cá, lançamento do disco.

5.º Patrícia Mamona, triplo salto.

6.º Diogo Narciso, corrida por pontos.

6.º Daniela Campos, corrida por pontos.

6.º João Pereira, corrida elite masculina do triatlo.

6.º Teresa Portela, K1 500 metros.

6.º Alex Santos, KL1 200 metros.

7.º Vasco Vilaça, João Pereira, Melanie Santos e Maria Tomé, estafeta mista de triatlo.

7.º Hélder Silva, C1 200 metros.

7.º Beatriz Lamas e Inês Penetra, C2 500 metros.

7.º Floriano Jesus, KL1 200 metros.

8.º Ana Cabecinha, 20 km marcha.

9.º Inês Henriques, 35 km marcha.

9.º Marcos Freitas, ténis de mesa.

9.º Fernando Pimenta e João Duarte, K2 1.000 metros.

9.º Messias Batista, João Ribeiro, Emanuel Silva e David Varela, K4 500 metros.