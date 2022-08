Europeus: Triatleta Melanie Santos espera "muito bom resultado" em Munique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Melanie Santos acredita que pode conseguir um "muito bom resultado" nos Europeus de triatlo, sem descurar um pódio na sexta-feira, no evento multidesportivo de Munique, na Alemanha.

"Todos os europeus são importantes, sejam eles quais forem. Estive três semanas em altitude a preparar o europeu e, se os treinos derem fruto, terei muito bom resultado individual e para Portugal", disse a atleta, em declarações à Lusa.

A competidora, de 27 anos, deverá fazer duas provas, confiando que pode se destacar tanto nas elites, na sexta-feira, como na competição de estafetas mistas, no domingo, e cuja composição da equipa portuguesa ainda não foi revelada pelo diretor técnico nacional José Estrangeiro.

"Claro que um 'top 10' é sempre algo muito importante. Já fui medalhada em Europeus e o pódio é sempre um objetivo", assumiu a 22.ª classificada em Tóquio2020.

Melanie está otimista quanto ao facto de Portugal poder se estrear nas estafetas mistas olímpicas em Paris2024, recordando os bons desempenhos internacionais da formação nacional.

"Portugal tem estado muito competitivo nas estafetas, já com dois 'top 8' nas WTS, onde estão as melhores do mundo. Aqui, nos Europeus, podemos conseguir um resultado ainda melhor. Temos uma equipa bastante forte e competente, que tem evoluído ao longo das provas", elogiou.

Melanie entende que o "processo mais curto e um bocado mais atabalhoado" de qualificação impediu Portugal de estar em Tóquio2020 nesta variante, contudo, acredita que, agora, "com dois anos de preparação e tudo planeado e pensado, Portugal tem capacidade para levar a estafeta a Paris2024".

Essa presença garantiria dois homens e duas mulheres em França, pelo que, ter companhia na prova feminina "seria muito importante para o desporto e triatlo português", confiando que motivaria mais jovens a apostar na modalidade.

Para amealhar pontos para o apuramento olímpico e para estar na melhor forma em Munique, Melanie Santos realizou um estágio em altitude, de três semanas em Font Romeu, nos Pirenéus franceses.

"O treino em altitude consegue potenciar a performance e, quase a meio da qualificação olímpica, temos de apostar nestas pequenas diferenças, que depois vão dar frutos nas provas", concluiu.

Melanie Santos, Maria Tomé e Helena Carvalho serão as representantes portuguesas na prova de triatlo feminino, com início às 16:15, horas de Lisboa.