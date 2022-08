Europeus'2022: o programa completo dos portugueses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Programa dos atletas portugueses que vão competir nos Campeonatos Europeus multidesportos, que vão decorrer em Munique, na Alemanha, entre quinta-feira e 21 de agosto (horas portuguesas):

Atletismo:

- 15 ago:

Lançamento do peso masculino: Qualificação - Tsanko Arnaudov, 09:00.

Maratona feminina: Sara Moreira, Solange Jesus, Susana Cunha, 09:30.

100 metros masculinos: Carlos Nascimento, 10:40.

100 metros femininos: Lorene Bazolo, 10:05.

Lançamento do peso feminino: Auriol Dongmo, Jessica Inchude, 10:20.

Maratona masculina: Hermano Ferreira, Luís Saraiva, Fábio Oliveira (selecionado para a Taça da Europa de Maratona) e Rui Pinto (selecionado para a Taça da Europa de Maratona), 10:30 - Final.

400 metros: João Coelho, 18:00.

Lançamento do disco feminino: Irina Rodrigues, Liliana Cá, 18:25.

400 metros femininos: Cátia Azevedo, 18:35.

Triplo salto masculino: Pedro Pablo Pichardo, Tiago Pereira, 19:05.

1.500 metros masculinos: Isaac Nader, 19:15.

- 16 ago:

35 km marcha masculinos: João Vieira, 07:30

35 km marcha femininos: Inês Henriques, Vitória Oliveira, 07:30.

110 metros barreiras: Abdel Larrinaga, João Vitor Oliveira, 08:35.

Salto em comprimento feminino: Evelise Veiga, 08:50.

1.500 metros femininos: Marta Pen, 09:15.

3.000 metros obstáculos masculinos: Etson Barros, Miguel Borges, Simão Bastos, 10:40.

Salto em altura: Gerson Baldé, 17:35.

- 17 ago:

400 metros barreiras: Vera Barbosa, 10:40.

Triplo salto: Patrícia Mamona, 11:35.

- 18 ago:

200 metros: Lorene Bazolo, 12:05.

- 19 ago:

4x400 metros: Ericsson Tavares, Mauro Pereira, Ricardo Dos Santos, 09:00.

Lançamento do dardo: Leandro Ramos, 09:00.

- 20 ago:

20 km marcha: Hélder Santos, João Vieira, Paulo Martins, 07:30.

20 km marcha: Ana Cabecinha, Carolina Costa, Joana Pontes, 09:15.

100 metros barreiras: Olímpia Barbosa, 19:43.



- 21 ago:

10.000 metros: Samuel Barata, 19:00.

Canoagem:

- 18 ago:



Eliminatórias (08:00):

200 metros - Teresa Portela (K1), Kevin Santos (K1), Hélder Silva (C1) e Inês Pereira (C1).

500 metros: Fernando Pimenta (K1), Teresa Portela (K1), João Ribeiro/Messias Baptista (K2), Francisca Laia/Joana Vasconcelos (K2), João Ribeiro/Messias Baptista/Emanuel Silva/David Varela (K4), Francisca Carvalho/Francisca Laia/Ana Brito/Maria Rei (K4), Hélder Silva (C1), Marco Apura/Bruno Afonso (C2) e Inês Penetra/Beatriz Lamas (C2).

1000 metros: Fernando Pimenta (K1) e Fernando Pimenta/João Duarte (K2).

5000 metros: Fernando Pimenta (K!) e Beatriz Lamas (C1).

Paracanoagem: Norberto Mourão (VL2), Alex Santos (KL1), Floriano Jesus (KL1) e Hugo Costa (KL2).

- 19 ago:



Eliminatórias, meias-finais e finais.

- 20 ago:



Meias-finais e finais.

- 21 ago:



Finais.

Ciclismo de pista:

- 12 ago:



Qualificações masculinas corrida por pontos e feminina em scratch - Daniel Dias, Diogo Narciso e Iúri Leitão, masculinos, Daniela Campos e Maria Martins, femininos, 12:26.

Ciclismo fundo:

- 14 ago:



Corrida de fundo masculina - Rui Oliveira, 10:15.

- 21 ago:



Corrida de fundo feminina - Maria Martins, 10:30.

Ciclismo BTT:

- 19 ago:



Cross Country Olímpico masculino - Mário Costa e Ricardo Marinheiro, 16:00.

- 21 ago:



Cross Country Olímpico feminino - Joana Monteiro, 11:00.

Ginástica artística:

- 11 ago:



Qualificação feminina - Filipa Martins, Mariana Parente, Maria Mendes, Mafalda Costa e Lia Sobral, 11:24.

- 13 ago:



Final feminina por equipas (caso Portugal se apure), 13:00.

- 14 ago:



Finais femininas por aparelhos, 13:30.

- 18 ago:



Qualificação masculina - Joel Catarino, Filipe Almeida, Marcelo Marques, Guilherme Campos e José Nogueira, 12:53.

- 20 ago:



Final masculina por equipas (caso Portugal se apure), 13:45.

- 21 ago:



Finais masculina por aparelhos, 12:45.

Remo:

- 11 ago:



Duble-scull ligeiro (LMx2), eliminatórias - Afonso Costa e Dinis Costa, 11:45.

- 12 ago:



Duble-scull ligeiro (LMx2), repescagem - Afonso Costa e Dinis Costa, 08:48. (+)

- 13 ago:



Duble-scull ligeiro (LMx2), meias-finais - Afonso Costa e Dinis Costa, 08:45. (+)

- 14 ago:



Duble-scull ligeiro (LMx2), finais - Afonso Costa e Dinis Costa, 08:30. (+)

(+): Caso se apurem.

Ténis de mesa:

- 13 ago:



Pares masculinos, femininos e mistos, eliminatórias.

- 14 ago:



Pares masculinos, femininos e mistos, eliminatórias. Singulares masculinos e femininos, fase de grupos.

- 15 ago:



Final pares mistos. Singulares masculinos e femininos, fase de grupos

- 16 ago:



Singulares masculinos e femininos, fase de grupos. Pares masculinos e femininos, eliminatórias.

- 17 ago:



Singulares masculinos e femininos eliminatórias. Pares masculinos e femininos, eliminatórias.

- 18 ago:



Finais de pares masculinos e femininos. Singulares masculinos e femininos, eliminatórias.

- 19 ago:



Singulares masculinos e femininos, eliminatórias.

- 20 ago:



Singulares masculinos e femininos, eliminatórias e meias-finais.

- 21 ago:



Finais de singulares masculinos e femininos.

Triatlo:

- 12 ago:



Elite feminina - Melanie Santos, Maria Tomé e Helena Carvalho, 16:15.

- 13 ago:



Elite masculina - Vasco Vilaça, João Silva, João Pereira, Miguel Tiago Silva e Ricardo Batista, 15:00.

- 14 ago:



Estafetas mistas, 17:00.