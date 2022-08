Europeus'2022: Remo na final, ciclismo de pista próximo do pódio e triatlo ao chão

O apuramento do remo para a final do double-scull ligeiro, um quarto e um sexto lugares no ciclismo de pista e um triatlo atribulado marcaram esta sexta-feira o segundo dia de Portugal nos europeus multidesportos de Munique.

Os irmãos Afonso e Dinis Costa tinham apenas duas vagas para a regata das medalhas de domingo, mas contavam com outros tantos adversários de peso, até favoritos, a República Checa, quarta em Tóquio'2020, e a Espanha, sétima.

Toda a progressão dos lusos foi feita na segunda posição, que o olímpico Afonso e o seu familiar mais novo mantiveram com firmeza, ficando mesmo próximos de uma das mais fortes tripulações do mundo.

Chegaram à meta após 6.53,63 minutos, a somente 1,81 segundos do conjunto da Europa de Leste e dando mais de seis segundos de avançado ao rival espanhol, a quem nunca tinham ganho.

A ciclista olímpica Maria Martins ficou muito próxima do pódio em scratch dos Europeus, porém ficou a um só lugar de o conseguir.

Nos vários ataques e contra-ataques nos finais de corrida tipicamente muito rápidos, o êxito sorriu à norueguesa Anita Yvonne Stenberg, medalha de ouro, e que teve na sua roda a britânica Jessica Roberts e a polaca Nikola Wielowska, respetivamente prata e bronze, ficando 'Tata', que vinha de um longo período sem competir, em quarto.

Na prova de pontos, Diogo Narciso, em estreia em Europeus de elite, acabou em sexto, com 89 pontos, na corrida em que o francês Benjamin Thomas subiu ao mais alto lugar do pódio, com 135 pontos.

Prata para o belga Robbe Ghys, com 123 pontos, e bronze para o neerlandês Vincent Hoppezak, com 113 pontos: o alemão Roger Kluge foi quarto com 104 pontos e o italiano Matteo Donega quinto com 92.

O triatlo foi a mais atribulada das competições dos portuguesas, já que a olímpica Melanie Santos e Helena Carvalho foram vítimas de uma queda no início da segunda volta do segmento do ciclismo, que as deixou com escoriações e mazelas físicas e psicológicas, terminando, respetivamente, em 24.ª e 41.ª.

A pequena Maria Tomé, com 153 centímetros e 46 quilos, fez uma prova em progressão e terminou em 11.º, o seu melhor desempenho de sempre em europeus e que lhe proporciona uma motivação acrescida rumo a Paris2024.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.