Ex-campeã mundial e europeia de orientação Svetelana Mironova no Norte Alentejano

A prova de orientação Norte Alentejano O'Meeting, que abre a época internacional de 24 a 26 de janeiro, em Castelo de Vide e Portalegre, vai contar com a russa Svetelana Mironova, ex-campeã mundial e europeia, anunciou esta quinta-feira a organização.

O evento vai contar com 850 participantes de 19 países e, além da russa Svetelana Mironova, irá também contar com o finlandês Hannu Airila, atual 20.º classificado do 'ranking' mundial.

O Norte Alentejano O'Meeting (NAOM 2020) abre a temporada internacional e conta pela primeira vez com duas etapas pontuáveis para o 'ranking' mundial (WRE), nos escalões de Elite da Federação Internacional de Orientação (IOF).

O NAOM 2020 será também a prova de abertura da época 2020 da Taça de Portugal de orientação pedestre da Federação Portuguesa de Orientação (FPO).

A organização da prova está a cargo do Grupo Desportivo dos Quatro Caminhos, numa parceria entre a associação de Matosinhos e os municípios de Castelo de Vide e Portalegre.