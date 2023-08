Ex-patinadora olímpica morre em acidente de viação: filho de 10 meses está no hospital

A canadiana Alexandra Paul, antiga patinadora olímpica, de 31 anos, morreu perto de Ontário, no Canadá, num acidente de viação que envolveu sete veículos.Segundo a imprensa do país, o carro de Alexandra e outros cinco foram abalroados por um camião, quando se encontravam parados numa zona de obras. No banco traseiro a antiga atleta tinha o seu filho de 10 meses, que foi transportado ao hospital, encontrando-se fora de perigo.Alexandra Paul era casada com Mitchell Islam, com quem competiu no Jogos Olímpcios de Inverno de 2014.A atleta tinha-se retirado em 2016 e trabalhava como advogada desde 2021.