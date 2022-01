FC Porto bate CH Carvalhos

O FC Porto bateu ontem o CH Carvalhos, da 2ª Divisão, por 7-4, nos 16 avos de final da Taça de Portugal. Ao intervalo, os dragões já venciam por 5-1, mas na 2ª parte consentiram três golos do adversário, depois de chegarem aos 7-1.

Nos oitavos de final, que foram a sorteio ontem, o FC Porto visita o Alenquer e Benfica. Já o Sporting desloca-se ao reduto do vencedor do Famalicense/Juv. Salesiana, enquanto o Benfica recebe o vencedor do Pessegueiro do Vouga/Valongo. Os restantes jogos dos ‘oitavos’, agendados para 19 de fevereiro, são os seguintes: CENAP/Sp. Tomar-Oliveirense, Juv. Pacense-I. Sagres/Valença, OC Barcelos-CRIAR/Parede, CA Feira-Juv. Viana e A EL Azeméis/CD Póvoa-Oeiras.