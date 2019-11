FC Porto ganha na Alemanha e reforça pretensões na 'Champions' de andebol

O FC Porto venceu este domingo o THW Kiel, na Alemanha, por 28-27, em jogo da sétima jornada do Grupo B da Liga dos campeões, continuando na 'corrida' para os oitavos de final.

Perante uma das mais fortes equipas da Europa, três vezes vencedora da 'Champions', em 2007, 2010 e 2012, os 'dragões' perdiam por apenas 14-13 ao intervalo, mas conseguiram a reviravolta na segunda parte e chegar a 27-27 - depois, no último minuto, brilharam Alfredo Quintana, com uma grande defesa, e Rui Silva, com o golo decisivo.

A meio da fase de grupos, quando faltam outros tantos jogos, o FC Porto é sexto, com os mesmos oito pontos do que o quarto, e a um apenas do segundo posto.

O THW Kiel, que sofreu a primeira derrota da época, lidera destacado, com 11 pontos.

A equipa orientada por Magnus Andersson somou a terceira vitória no torneio, contando ainda com dois empates e duas derrotas.

Os próximos jogos dos 'dragões' são a receção ao THW Kiel, na quarta-feira, e as visitas a Montpellier, dia 23, e à Ucrânia, a 27, para defrontar o Motor Zaporoxhye.