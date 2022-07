FC Porto nas meias-finais da Taça da Europa de Clubes de bilhar às três tabelas

A equipa de bilhar do FC Porto apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça da Europa de Clubes de bilhar às três tabelas, ao vencer os três adversários na fase final da prova.

No primeiro dia das rondas decisivas, que têm lugar nas mesas da Academia do Estádio do Dragão, o FC Porto venceu os franceses do Billard Club Andernosien por 3-1 e marcou encontro com os espanhóis do Club Billar Mostoles, que venceu com os mesmos parciais, tendo depois derrotado por 4-0 os dinamarqueses do BK Grøndal.

Nas meias-finais, os dragões vão defrontar os espanhóis do Club Billar Paiporta. A outra meia-final será disputada entre os turcos do Tekstil Bilardo Spor Kulubu e os franceses do Billard Club Andernosien. Os jogos da formação portuguesa realizam-se às 11:30, enquanto a outra meia-final está agendada para as 09:30.