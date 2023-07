FC Porto sagra-se bicampeão europeu de bilhar às três tabelas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto sagrou-se este domingo bicampeão da Europa de bilhar às três tabelas, na Academia de Bilhar do Estádio do Dragão, depois de derrotarem os turcos do FBN Tekstil Spor, nos penáltis.

Depois de eliminar os dinamarqueses do Varde BK, por 2,5-1,5, nas 'meias' que tiveram lugar durante a manhã de hoje, Dick Jaspers e José Miguel Soares venceram por 40-29, Torbjörn Blomdahl (34-40) e Rui Manuel Costa (24-40) perderam os respetivos confrontos e a grande final europeia só se decidiu no desempate por grandes penalidades.

Nessa altura José Miguel Soares e Murat Tuzul falharam as tacadas de saída (0-0), mas o campeão nacional não vacilou no momento decisivo. Mesmo com dificuldades respiratórias, Rui Manuel Costa superiorizou-se a Gokhan Salman (3-2) e colocou os portistas na frente.

Torbjörn Blomdahl não conseguiu somar pontos e deixou tudo nas mãos do companheiro. Frente ao campeão do mundo individual, Dick Jaspers impôs-se por 3-1 e a equipa acabou a festejar o triunfo pela margem mínima (6-5).