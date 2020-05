Federação de Desportos de Inverno de Portugal celebra 28 anos com crescimento exponencial

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal celebra esta sexta-feira o 28.º aniversário da sua fundação, então Federação Portuguesa de Esqui, com crescimento exponencial e "otimismo imperturbável".





Pedro Farromba, presidente da FDI – Portugal, congratula-se com esta data simbólica, assinalada, por força das circunstâncias da pandemia, apenas com uma reunião de direção online e projeta o futuro. "Sentimos a necessidade de assinalar este 28.º aniversário da nossa Federação em sinal de reconhecimento por todos aqueles que trabalham diariamente pelo progresso das modalidades que tutelamos, sejam atletas, técnicos, funcionários e Direção. Há um trabalho intenso e que, felizmente, tem sido recompensado com resultados e um desenvolvimento notável dos nossos desportos", salientou o responsável."Vivemos tempos difíceis, mas está no ADN desta entidade lidar com as adversidades e ultrapassá-las. Somos uma federação de gente resiliente, de um otimismo imperturbável, e focada em objetivos. Não seremos vencidos por esta crise, por grave que seja, e estaremos entre os vencedores quando melhores dias chegarem", prosseguiu Pedro Farromba.Recorde-se que a Federação de Desportos de Inverno de Portugal contempla nos seus estatutos o Esqui Alpino, Esqui Nórdico, Esqui Freestyle, Snowboard, Curling, Hóquei no Gelo, Bobsleigh, Skeleton, Luge e mais recentemente também a Patinagem Artística e a Patinagem de Velocidade no Gelo.Os dirigentes, responsáveis técnicos e atletas estão a trabalhar para alcançar um novo recorde de participação já nos Jogos de Pequim'2022.