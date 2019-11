Federação de Desportos de Inverno distingue campeões nacionais na Covilhã

A Federação de Desportos de Inverno de Portugal vai consagrar os campeões nacionais da temporada 2018/19, nas modalidades de esqui alpino- slalom e snowboard Cross, numa cerimónia que decorrerá este sábado na Pousada de Juventude Serra da Estrela, na Covilhã, e que contará com a presença do secretário de Estado João Paulo Rebelo.A FDI-Portugal irá também agraciar algumas personalidades que contribuíram para o sucesso da época transata, nomeadamente, o secretário de Estado da Juventude e Desporto João Paulo Rebelo como Personalidade do Ano 2019, o treinador de Hóquei no Gelo Jim Aldred como Treinador do Ano, o esquiador Manuel Ramos como Atleta do Ano, o snowboarder adaptado Pedro Herdeiro como Atleta Revelação do Ano, o Ski Clube de Portugal como Clube do Ano, e o pai da atleta internacional Vanina de Oliveira, Yannick Guerillot como Pai do Ano.Pedro Farromba, presidente da FDI – Portugal, sublinha o peso simbólico desta cerimónia que vai além do reconhecimento dos campeões: "Este evento além do simbolismo que contém com a entrega dos títulos de campeões nacionais é uma celebração do esforço e da superação que muitos atletas tiveram na época passada. É um momento de união da família dos desportos de Inverno onde celebramos o crescimento das modalidades que a FDI-Portugal tutela e onde podemos agradecer, de forma simbólica, a todos os que, ao longo da época passada, contribuíram para o engrandecimento das nossas modalidades"GERAL MASCULINO – Manuel RamosGERAL FEMININO – Catarina CarvalhoSÉNIOR MASCULINO – Ricardo BrancalSub-16 MASCULINO – Lourenço SimõesSub-14 FEMININO – Marta CarvalhoSub-12 MASCULINO – Gustavo TavaresSub-10 FEMININO – Catarina CurtoOPEN MASCULINO – Ricardo LopesM40 MASCULINO – Alex Azevedo