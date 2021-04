Federação Equestre realiza o Campeonato Nacional de Raides Jogos Santa Casa

A Federação Equestre Portuguesa (FEP) fará entre os dias 16 e 18 de abril o Campeonato Nacional de Raides Jogos Santa Casa, que terá lugar na Companhia das Lezírias, em Samora Correia. Paralelamente, e nos 160 quilómetros de percurso, realizar-se-á o Raide Internacional da Companhia das Lezírias.





Esta prova marcará o arranque do protocolo entre a FEP e a Santa Casa da Misericórdia em campeonatos nacionais e pretende preparar os cavaleiros para o Campeonato do Mundo, que terá lugar em Pisa, Itália, e onde Portugal marcará presença com a seleção nacional.Entre os atletas nacionais e internacionais inscritos no evento, destacam-se as participações de Leonor Moreira e Ana Barbas, atletas portuguesas que marcam presença no Top'10 do ranking mundial de raides.