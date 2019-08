Federação Internacional suspende mais sete halterofilistas russos por doping

A Federação Internacional de Halterofilismo suspendeu mais sete atletas russos, cinco dos quais medalhados em Europeus e Mundiais, por suspeita de violação das regras antidoping, anunciou esta sexta-feira o organismo regulador da modalidade.Entre os sete atletas suspensos estão Dmitry Lapikov e Nadezhda Evstyukina, aos quais foram retiradas as medalhas de bronze conquistadas nos Jogos Olímpicos de 2008, após terem acusado positivo nos testes antidoping.Na terça-feira, a Federação Internacional de Halterofilismo já tinha anunciado a suspensão de outros cinco atletas, com destaque para Ruslán Albegov, bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Londres2012, que terminou no terceiro lugar numa prova de teste para Tóquio2020, realizada em julho.Além de Albegov, estão também suspensos os bicampeões europeus David Bedzhanyan e Oleg Chen, o segundo classificado no Campeonato da Europa deste ano, Egor Klímonov, e a campeã mundial Tima Turiyeva.