Federação Portuguesa de Judo confiante na conquista de medalhas no Europeu e Jogos Olímpicos

O presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes, está confiante na conquista de medalhas no Campeonato da Europa de judo, que se realiza em Lisboa, de 16 a 18 de abril.

"Um resultado excelente é estar sempre nos sete primeiros lugares, mas vamos conquistar medalhas", disse o dirigente aos jornalistas, em Cernache, Coimbra, onde decorre a preparação das seleções nacionais masculina e feminina para a competição.

Salientando que a preparação "tem corrido bem", Jorge Fernandes refere que Portugal vai apresentar-se "nas melhores condições, ou não fosse considerada uma das melhores seleções do mundo".

Para o presidente da FPJ, os resultados obtidos "lá fora têm sido bons e são um indicador de que a preparação está a ser feita", pelo que, atualmente, "estar nos sete primeiros já é um feito".

"Depois de vermos esta equipa a treinar durante quase um ano, com a participação no Europeu de Praga, em que obtivemos os melhores resultados de sempre, e a luta por medalhas em todas as provas que disputámos, ficamos com confiança nas medalhas no Campeonato da Europa e nos Jogos Olímpicos de Tóquio", sublinhou.

Nas próximas olimpíadas, Portugal prepara-se para levar a maior delegação de sempre, já com nove judocas apurados e com a possibilidade de apurar um 10.º elemento, o que permitirá competir também por equipas.

Sobre os impactos da pandemia da covid-19 na modalidade, o presidente da FPJ entende que só mais tarde, "quando tudo passar", será possível efetuar uma avaliação.

"Agora andamos a tentar sobreviver a isto tudo. Algumas modalidades vão ter muitas dificuldades e outras não, mas queremos ao grupo que se vai manter lá em cima", refere Jorge Fernandes, adiantando que o judo atingiu, em 2019, o recorde de federados, com 15.518 atletas.