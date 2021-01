Federações de voleibol e basquetebol adiam jogos dos escalões secundários

Os jogos de voleibol e basquetebol agendados para o próximo fim de semana, sábado e domingo, excetuando os campeonatos primodivisionários femininos e masculinos, foram adiados, anunciaram esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) e Basquetebol (FPB).

Em comunicado, a FPV explica que as restrições em vigor este fim de semana, nomeadamente o recolher obrigatório a partir das 13:00 de sábado e domingo em quase todos os concelhos de Portugal continental, além da proibição de circulação entre concelhos entre as 23:00 de hoje e as 5:00 de 11 de janeiro, segunda-feira, levaram a esta decisão.

"Foi decidido suspender os jogos agendados para o fim de semana de 9 e 10 de janeiro do campeonato nacional da 2.ª Divisão, 3.ª Divisão e Sub-21 masculinos e femininos, devendo as equipas providenciar pela sua remarcação", pode ler-se na nota da FPV.

Já a FPB esclarece que "apenas os jogos da liga masculina, liga feminina e Taças de Portugal masculina e feminina serão jogados este fim de semana".

Por seu lado, a Federação Portuguesa de Patinagem esclarece que apenas podem seguir em frente encontros de divisões abaixo da primeira se os participantes forem todos "do mesmo concelho".

Jogos da 2.ª Divisão, da 3.ª Divisão e do escalão sub-23 "podem realizar-se desde que de mútuo acordo pelos clubes" e sejam "disputados em concelhos de risco moderado", com restrições de horários, "e desde que todos os agentes envolvidos sejam do mesmo concelho".

Em concelhos de risco elevado, muito elevado e extremamente elevado, as partidas devem realizar-se "até às 13:00", com todos os agentes envolvidos a terem de ser do mesmo concelho.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.590 pessoas dos 466.709 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.