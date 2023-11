Fernando Pimenta e Inês Barros distinguidos pelo Comité Olímpico de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O canoísta Fernando Pimenta e a atiradora Inês Barros, respetivamente campeão mundial em k1 1000 metros e campeã mundial de equipas mistas e campeã da europa individual em tiro com armas de caça, foram os distinguidos com o Prémio Excelência Desportiva pelo Comité Olímpico de Portugal, em cerimónia que teve lugar esta noite.





Já a surfista Francisca Veselko e o triatleta João Nuno Batista, ambos campeões mundiais juniores - o segundo foi ainda campeão europeu - foram galardoados com o Prémio Juventude.Na cerimónia marcaram presença Rui Costa e Frederico Varandas , presidentes de Benfica e Sporting, e a ministra com o pelouro do desporto, Ana Catarina Mendes.Fernando Pimenta CanoagemInês Barros TiroJoão Nuno Batista TriatloFrancisca Veselko SurfGabriel Mendes CiclismoPedro Brandão NataçãoFernando Pimenta CanoagemJ. Ribeiro e M. Baptista CanoagemIúri Leitão CiclismoSpyros Capralos Comités Olímpicos EuropeusJosé António Maia Univ. PortoGustavo Marcos Jogos de QuelfesCN Ponte de Lima Canoagem

Ordem Olímpica Nacional

Vasco Lynce Dirigismo