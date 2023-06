Fernando Tavares e as modalidades do Benfica: «Vamos lutar por ganhar 10 em 10»

O Benfica vai tentar conquistar o campeonato nas cinco principais modalidades de pavilhão na próxima época, tanto em masculinos como em femininos, vincou Fernando Tavares. Depois de na época que agora terminou ter alcançado o título em seis dessas provas (futsal feminino, hóquei masculino e feminino, basquetebol masculino, voleibol masculino e andebol feminino), o vice-presidente das águias aponta agora ao pleno, embora reconheça que seja muito difícil."Temos muita esperança na próxima época desportiva. No masculino, queremos continuar a ganhar no voleibol, no hóquei em patins e no basquetebol, e tentar um quarto campeonato. No futsal estamos mais perto do Sporting. No feminino, a nossa expectativa é ganhar quatro campeonatos e tentar o quinto no voleibol. Em masculino, tentar ganhar quatro mas se possível cinco. O andebol vai precisar de mais tempo mas não atiramos a toalha ao chão. Vamos lutar por ganhar 10 em 10. Esse será o espírito de todas as equipas, todos os atletas e todos os treinadores", disse o dirigente numa entrevista à BTV, onde salientou o reforço da aposta europeia, embora com nuances nas várias modalidades."Temos aqui patamares distintos. Temos o do futsal e do hóquei em patins, em que o investimento é suficiente para lutar por títulos a nível nacional e europeu. No basquetebol, no voleibol e no andebol são realidades diferentes. Mas, mesmo aí, demos um salto grande. No basquetebol através da entrada na Liga dos Campeões, no voleibol através da Champions. No andebol estamos a renovar a equipa, mas não nos podemos esquecer que o estamos a fazer em cima, quiçá, do maior feito da história das modalidades, que foi a vitória na EHF European League [2021/22]. A resposta é 'sim', palco europeu 'sim'. Sabemos que vai ser mais difícil no basquetebol, no voleibol e no andebol, porque há investimentos, a nível europeu, enormíssimos, mas a nossa aposta continua também pela afirmação europeia", analisou.Fernando Tavares voltou a apelar a alterações no contexto competitivo no futebol feminino, no sentido de trazer maior competitividade. Ao mesmo tempo, dise que o Benfica tem sido um dos motores desta modalidade."São cinco anos de trabalho, de orgulho e de desenvolvimento da jogadora portuguesa. Conquistámos 10 troféus desde o início do projeto e isso é fruto de um trabalho fantástico desenvolvido por treinadores, atletas e staff. Foi, também, um ano marcado por saídas importantes, como as da Ana Vitória e da Cloé Lacasse. Vão deixar imensa saudade, mas isso faz parte da vida. Temos feito uma corrida solitária. Não podemos desprezar o trabalho de todos os clubes, que fazem um trabalho extraordinário com os meios que têm ao seu alcance, e o esforço da Federação Portuguesa de Futebol. Mas este ainda é insuficiente. O contexto competitivo nacional tem de mudar porque, se isso não acontecer, é difícil reter ou recrutar jogadoras como a Ana Vitória ou a Cloé Lacasse. Queremos o reconhecimento do trabalho e que outros nos possam acompanhar pelo exemplo. O país desportivo tem receio de dar mérito ao Benfica, mas, a nós, agrada-nos o facto de termos mais equipas portuguesas a competir no espaço europeu por termos melhorado o ranking", finalizou.