Filipa Godinho eleita vice-presidente da European NonGovernmental Sport Organisation

Filipa Godinho, diretora da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), foi esta segunda-feira eleita vice-presidente da European NonGovernmental Sport Organisation (ENGSO), para o mandato de 2023-2025, durante a assembleia geral do organismo que decorreu em Creta, Grécia.

"O fomento do desporto de base é fundamental para mobilizar mais crianças e jovens para a prossecução de hábitos de vida saudável e para um desporto cada vez mais inclusivo e veículo de valores como a solidariedade e a paz, com forte responsabilidade social. Ter a oportunidade de representar Portugal é uma oportunidade e um privilégio que não podemos desperdiçar e tudo faremos para que tenha, também, impactos positivos no nosso país", prometeu.

A ENGSO é a plataforma europeia para o desporto de base e a voz líder organizada para, no seu seio, fomentar ideais como a igualdade, a diversidade, a inclusão e o voluntariado.

Filipa Godinho recordou que a CDP "tem uma participação histórica na ENGSO" - o presidente Carlos Paula Cardoso é presidente honorário da instituição europeia -, pelo que assume ser uma "honra" poder dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado nesta organização. "De igual modo, poder contribuir para que possamos ser mais fortes, a nível nacional e europeu, neste âmbito de atuação estratégico e cada vez mais importante na nossa sociedade", completou.

Na reunião magna da ENGSO, o sueco Stefan Bergh foi reeleito presidente.