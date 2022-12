Finalistas de prémios Desportistas do Ano anunciados em 16 de janeiro

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) vai revelar em 16 de janeiro os finalistas aos prémios Desportistas do Ano, que pela primeira vez vão distinguir o desporto adaptado, anunciou esta quinta-feira aquela instituição.

A apresentação está marcada para as 16:00 no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, e destacará nomes em seis categorias: atleta feminina, atleta masculino, jovem promessa, treinador, equipa e desporto adaptado que sairão de uma lista com dezenas de nomes candidatos hoje divulgada.

Em comunicado, a CDP refere que "entre os vários nomes indicados estão muitos dos principais atletas e equipas nacionais portugueses da atualidade, como sejam vários campeões do mundo e da Europa, que serão agora objeto da votação de um júri, para eleger os cinco finalistas, por categoria, para 'Desportista do Ano'".

Depois do anúncio dos finalistas, os vencedores serão conhecidos na 26.ª Gala do Desporto, marcada para 1 de março, no Casino do Estoril, também no distrito de Lisboa, "após o apuramento dos resultados da votação online, aberta ao público em geral, e dos convidados presentes no evento".

Na longa lista de candidatos para já divulgada destacam-se atletas com presença - e resultados de monta - em competições internacionais, como o campeão mundial e europeu do triplo salto, Pedro Pablo Pichardo, ou o canoísta Fernando Pimenta, multimedalhado e campeão do mundo de maratonas.

Auriol Dongmo, que este ano foi campeã mundial 'indoor' e vice-campeã europeia do lançamento do peso, está também entre os nomeados, tal como o nadador Diogo Ribeiro, que figura na categoria 'jovem promessa'.

A equipa nacional de trampolins, que se sagrou campeã do mundo e vice-campeã da Europa, integra a lista de equipas nomeadas, enquanto o selecionador português de futsal, Jorge Braz, e o técnico de futebol Abel Ferreira, do Palmeiras, fazem parte da lista de treinadores.

Na nova categoria de desporto adaptado, que a CDP garante ter adicionado "em nome da inclusão e igualdade, premissas base do desporto", apresenta-se a votos a seleção nacional de andebol de cadeira de rodas, campeã europeia, o paracanoísta e medalhado olímpico Norberto Mourão, e Camilo Abdula, que recentemente se sagrou campeão mundial da categoria Stand 1 nos Mundiais de surf adaptado.