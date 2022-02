Finalistas de prémios Desportistas do Ano conhecidos a 10 de fevereiro

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) vai revelar no dia 10 de fevereiro os finalistas aos prémios Desportistas do Ano, anunciou esta quarta-feira aquela instituição, após cada federação desportiva indicar um nome a cada categoria.

A apresentação está marcada para as 16:00 no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, e destacará nomes em cinco categorias: atleta feminina, atleta masculino, jovem promessa, treinador e equipa, no dia em que foi divulgada uma lista com dezenas de nomes candidatos.

Em comunicado, a CDP nota que os candidatos "foram indicados pelas federações desportivas em função do desempenho e resultados obtidos na época anterior", sendo depois sujeitos a uma votação por um "júri especializado".

Depois do anúncio dos finalistas, os vencedores serão anunciados na 25.ª Gala do Desporto, marcada para 3 de março no Casino do Estoril, também no distrito de Lisboa.

Na longa lista de candidatos para já divulgada destacam-se atletas com presença, e resultados de monta, nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, como o campeão olímpico do triplo salto Pedro Pablo Pichardo, a 'vice' da mesma disciplina Patrícia Mamona, mas também o canoísta Fernando Pimenta, bronze nesse evento, o mesmo lugar do judoca Jorge Fonseca na capital japonesa.

Rui Silva (andebol), o paracanoísta Norberto Mourão, medalhado nos Paralímpicos, o ciclista João Almeida, a cavaleira Luciana Diniz, a parasurfista campeã mundial Marta Paço ou a ginasta Filipa Martins são outros dos destaques.