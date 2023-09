Fluvial Beach Tennis Tour quer continuar a crescer

A organização do Fluvial Beach Tennis Tour, que teve lugar outra vez em Aldeia Ruiva, concelho de Proença-a-Nova, voltou a superar as expectativas dos organizadores, ao ponto de em 2024 o torneio poder ter uma dimensão ainda maior.

"Ao todo, tivemos este ano mais de 60 equipas participantes de diferentes nacionalidades, como vindas de Itália, Brasil, Alemanha, Argélia, Aruba, nas Caraíbas, Marrocos, Canadá, França, Rússia, Letónia, entre outras", destacou Nuno Pissarra, diretor da organização, que enaltece ainda o retorno "muito positivo" que recebeu dos atletas.

"Houve mais procura e muitos dos participantes de 2023 regressaram e trouxeram amigos e familiares. Voltámos a receber um feedback muito positivo de todos, elogiando o torneio, desde o local, as condições, a organização", refere Nuno Pissarra, agradecendo o apoio do Município, das unidades hoteleiras e restantes parceiros para o sucesso do evento, que tem todas as condições para crescer.

" Este ano infelizmente houve duplas, com ranking mais baixo, que não conseguiram participar. Em 2024 provavelmente teremos de aumentar o número de dias para podermos dar respostas a todos os que desejam competir", refere ainda o organizador, congratulando-se com o facto de o fim-de-semana, com sol, ter abrilhantado o final da prova, depois de nos primeiros dias a chuva ter aparecido.

Vencedores

Os italianos, em grande número, acabaram por dominar a prova masculina, enquanto a feminina coroou uma equipa da Rússia. Em masculinos venceram o Fluvial Beach Tennis Tour de 2023 os transalpinos Meneguolo Boscolo e Luca Brasini, após baterem na final o compatriota Luca Andreolini e o francês Maxime Moretto pelos parciais de 4-6, 6-2 e [10-6].

Em femininos, venceram Daria Churakova e Liudmila Nikoian face às francesas Lola Barrau e Maire Bray por 6-2, 3-6 e [11-9], sendo a dupla portuguesa, Maria Tavares e Victoria Ribeiro, chegou às meias-finais, onde perdeu com a dupla russa que viria a sagrar-se campeã.

Também o presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova está satisfeito com a edição de 2023 do Fluvial Beach Tennis Tour.

"O balanço é muito positivo, a exemplo do ano passado, em relação aos atletas e à atração que o torneio provocou", frisou João Lobo, destacando ainda a "parceria com a Associação de Futebol de Castelo de Futebol, que incentiva também à prática do futebol de praia no interior".

Quando ao torneio em Aldeia Ruiva, o autarca revela que a recetividade dos jogadores tem sido "muito positiva", num evento que se desenrola no interior do país, de "baixa densidade, com naturais diferenças". "Mas tem sido uma experiência, segundo eles, muito gratificante e isso leva-nos a continuar a aposta nesta modalidade".

Precisamente, o que pode ser então o futuro do Fluvial Beach Tennis Tour? "Termos uma maior prova obriga-nos de fato a aumentar a sua capacidade, não do campo em si, mas da envolvência, dos recursos disponíveis. O município está disponível para fazer esse investimento, até porque o torneio é também uma promoção do turismo do interior, tem essa dupla vertente. Além do desporto em si, dos seus valores a ele associado, traduz igualmente a oportunidade para o turismo. Tudo isso leva-nos a termos de investir", destacou o edil.