Francisco Belo vence na Turquia com recorde pessoal no lançamento do peso

O atleta português Francisco Belo venceu este domingo a prova de lançamento do peso no torneio de pista coberta de Istambul, com um ensaio a 20,90 metros, recorde pessoal e melhor marca nacional do ano, nona do ranking mundial.O atleta do Benfica, que já tem a qualificação para os Europeus de pista coberta assegurada, aproveitou a prova de Istambul para fazer o seu melhor lançamento de sempre (quer em pista coberta, quer ao ar livre), melhorando em quatro centímetros o anterior máximo, de 20,86."Venci e melhorei o meu anterior recorde. Em termos de objetivos, tento sempre melhorar o que foi feito anteriormente, tal como todos os atletas", disse Francisco Belo, em declarações à emissão em direto.