Frederico Silva eliminado no challenger de Ningbo

Frederico Silva foi esta sexta-feira eliminado no torneio de Ningbo, ao perder com o japonês Yasutaka Uchiyama, quarto cabeça de série, nos quartos de final da prova chinesa do circuito challenger.





O tenista português, 223.º do ranking mundial, perdeu em dois sets frente a um adversário mais bem posicionado na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 108.º lugar, pelos parciais de 7-5 e 6-2, após uma hora e 27 minutos de confronto.