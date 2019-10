Frederico Silva na terceira ronda do challenger de Ningbo

O português Frederico Silva qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda do torneio de Ningbo, ao vencer ao tunisino Malek Jaziri na segunda eliminatória da prova chinesa do circuito challenger de ténis.





Frederico Silva, 223.º do ranking mundial, impôs-se em dois sets a um tenista mais bem posicionado na hierarquia ATP, na qual ocupa o 148.º lugar, pelos parciais de 7-6 (10-8) e 6-4, após duas horas e dois minutos de confronto.Na terceira do torneio de Ningbo, equivalente aos oitavos de final, Frederico Silva vai defrontar o japonês Tatsuma Ito, 137.º da hierarquia mundial e sétimo cabeça de série do torneio chinês, em piso duro.