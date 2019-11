Futuro presidente da AMA critica orçamento "ridículo" no combate ao doping

O futuro presidente da Agência Mundial Antidopagem (AMA), o polaco Witold Banka, considerou esta terça-feira "ridículo" que o orçamento do organismo seja inferior ao de "um clube de futebol de média dimensão"."É ridículo uma organização como esta ter um orçamento inferior a 40 milhões de dólares [cerca de 36,1 milhões de euros]. Um clube de futebol de média dimensão tem um orçamento superior", afirmou Banka, na abertura da Conferência Mundial sobre doping, que decorre em Katowice, na Polónia.Witold Banka, antigo atleta dos 400 metros e atual ministro polaco do Desporto, considerou que a AMA deve "impor sanções com mais frequência e não apenas apontar o dedo", mas assumiu que isso só poderá ser feito com um orçamento maior."Apelo aos líderes do desporto, mas também aos meus colegas que representam governos e empresas privadas: se querem que o desporto seja limpo, é preciso aumentar o apoio financeiro para a luta", afirmou Banka, que deverá assumir a presidência da AMA em 1 de janeiro de 2020.Na Conferência Mundial, a AMA aprovou excecionalmente uma alteração que permite a redução da quantidade de urina a recolher para análise, que já vigorará nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.