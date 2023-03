Matiné de festa no Centro Multimeios de Espinho com a realização da Gala da Patinagem 2023, evento organizado pela Federação Portuguesa de Patinagem que reuniu a nata da modalidade com o objetivo de distinguir as figuras mais relevantes das diversas áreas.O evento foi apadrinhado por João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que ainda distinguiu a dupla Pedro Walgode/Ana Walgode com o prémio de reconhecimento pela vitória nos Jogos Mundiais 2022 (Birminghan, EUA) na modalidade de pares de patinagem artística.Para lá dos diversos prémios de reconhecimento de mérito, entre os quais a Seleção Nacional de Hóquei em Patins, que sagrou-se vice-campeã do mundo na Argentina, o evento teve como ponto alto a atribuição dos Troféus Serpa, que tem como finalidade distinguir aqueles que mais se destacaram nas múltiplas actividades da patinagem.Confira a lista dos distinguidos dos Troféus Serpa:Treinador do ano: Paulo Ribeiro (Skateboarding)Revelação: Pacal Teixeira (Skateboarding)Atleta feminino: Matilde Ribeiro (Skateboarding)Atleta masculino: Gustavo Ribero (Skateboarding)