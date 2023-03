Gala de Desporto do Alto Tâmega está de regresso e homenageou dezenas de desportistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Gala de Desporto do Alto Tâmega, organizada pelo Grupo Sinal, que detém uma televisão um jornal e uma Rádio local em Chaves, está de regresso, depois de um período de ausência, devido à pandemia da Covid-19.

O evento, que vai já para a sétima edição, voltou a homenagear todos aqueles que ao longo da época 2022/2023 se destacaram dentro e fora de fronteiras do Alto Tâmega nas mais diversas modalidades.

Na região há vários campeões e nesta Gala de Desporto foram atribuídos prémios de mérito a agentes desportivos que foram recentemente campeões nacionais, europeus e mundiais, bem como a outros atletas que se distinguiram. Entre os homenageados estiveram Jorge Braz e a sua equipa técnica, todos oriundos da região, Vítor Campelos por devolver o Chaves à liga Bwin, Vítor Castanheira adjunto no Palmeiras e também ele flaviense, Miguel Pintado pelos feitos alcançados na Seleção Portuguesa de Futebol de Praia, Carlos Pintado Coach do Futebol Clube do Porto que já ganhou esta temporada a Taça da Liga, entre muitos outros que se notabilizaram nas mais variadas modalidades desportivas.

O evento decorreu no Casino de Chaves.