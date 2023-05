Gala do CNID distinguiu os melhores do ano de 2023

Decorreu, na tarde desta segunda-feira, a gala anual do CNID-Associação de Jornalistas de Desporto. O evento, que teve lugar no Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo, distinguiu os melhores atletas, dirigentes, treinadores e jornalistas de 2023.Numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, Roger Schmidt, Gonçalo Ramos e António Silva foram alguns dos premiados que não puderam estar presentes, assim como Auriol Dongmo, Pedro Pichardo e Diogo Ribeiro. Eis a lista de premiados do CNID em 2023:– Atleta do Ano – Auriol Dongmo / Sporting– Atleta do Ano – Pedro Pichardo / Benfica– Atleta do Ano – Fernando Pimenta/ Benfica– Atleta do Ano – Iuri Leitão/ Caja Rural– Atleta do Ano – Diogo Ribeiro/ Benfica– Equipa do Ano – Hóquei em Patins – FC Porto– Treinador I Liga 2022/2023 – Roger Schmidt/Benfica– Treinador II Liga 2022/2023 – Paulo Alves / Moreirense– Melhor Jogador I Liga 2022-2023 – Gonçalo Ramos / Benfica– Melhor Jogador II Liga 2022-2023 – André Clóvis / AC. Viseu– Revelação I Liga 2022-2023 – António Silva / Benfica– Melhor Jogador Liga 3 2022-2023 – Jair Silva / U. Leiria– Melhor Jogadora Liga Feminina 2022-2023 – Cloe Lacasse / Benfica– Treinador no estrangeiro – Abel Ferreira / Palmeiras– Jogador no estrangeiro – Rafael Leão / AC Milan– Prémio Mérito Internacional – Jorge Mendes– Prémio Carreira ‘David Sequerra’ – Bessa Tavares– Televisão ‘Prémio Alves dos Santos’ – Irene Palma (A Bola Tv)– Rádio "Prémio Artur Agostinho" – Carlos Dias (RR)– Imprensa Escrita ‘Prémio Neves de Sousa’ – Carlos Pereira Santos (O Jogo)– Fotojornalismo – "Prémio Nuno Ferrari"– Jorge Monteiro– Imprensa Escrita Revelação – "Prémio Vítor Santos" – André Zeferino (Record)– Colaborador/Correspondente – Carlos Veras (O Jogo)– ONLINE – Site "Bola Na Rede"