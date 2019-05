O italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) venceu esta terça-feira a 16.ª etapa da Volta a Itália, num dia marcado pela subida ao Mortirolo, enquanto o equatoriano Richard Carapaz (Movistar) segurou a liderança da classificação geral individual.Ciccone, líder da classificação de montanha, cumpriu os 194 quilómetros entre Lovere e Ponte di Legno em 5:36.24 horas, logo à frente do colega de fuga, o checo Jan Hirt (Astana), segundo com o mesmo tempo, enquanto o italiano Fausto Masnada (Androni Giocattoli - Sidermec) foi terceiro, a 1.20 minutos.Na luta pela geral, o equatoriano Carapaz segurou a camisola rosa, agora com 1.47 minutos de vantagem sobre o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), segundo, enquanto o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) perdeu tempo e caiu para terceiro, a 2.09.Na quarta-feira, a 17.ª etapa liga Commezzadura a Anterselva ao longo de 181 quilómetros, tirada que culmina numa contagem de montanha de terceira categoria.