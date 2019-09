Global Sports Summit: craques em Cascais

Arranca hoje no Centro de Congressos do Estoril a primeira edição da Cascais Global Sports Summit, que contará ao longo de dois dias com uma série de conferências e mesas de debate sobre ‘Alta Competição e liderança’, ‘Bem-Estar e Saúde’, ‘Marketing, Inovação, Tecnologia’, ‘Negócios e Gestão’ e ‘Comunicações e Media’.

Presentes no evento vão estar muitas caras conhecidas do desporto português, figuras que marcaram – ou ainda marcam – as suas diversas modalidades num contexto mais global, e ainda caras conhecidas da Gestão, Marketing e Saúde, como o recordista de Guiness, Garrett McNamara, o ex-ciclista espanhol Alberto Contador (vencedor de todas as grandes Voltas), Artur Morais (ex-jogador do Benfica), Alex Costa (ex-futebolista do Milan e da seleção brasileira), André Geraldes (ex-diretor de futebol do Sporting e atual CEO da SAD do Farense), João Zilhão (diretor do Millennium Estoril Open, maior torneio de ténis português, também disputado no Estoril), tal como Kristin Allen, Sam Li, Susana Torres e ainda Nuno Piteira Lopes, que faz de anfitrião no papel de vereador do Desporto da Câmara Municipal de Cascais.