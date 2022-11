Goalball: Derrotas de Portugal no Europeu não beliscam discussão pelas medalhas

A Seleção Nacional masculina de Goalball sofreu a primeira derrota neste Campeonato da Europa – Divisão B de Goalball, frente à Dinamarca, por 8-4. Depois de duas vitórias nos dois primeiros encontros, a equipa das Quinas não foi capaz de encontrar a melhor solução para combater a frieza dos escandinavos, que por sua vez também não foram capazes de contrariar a frescura dos vizinhos finlandeses.As contas do grupo A deste Europeu ficaram, assim, um pouco baralhadas, mas sem retirar quaisquer possibilidades à formação nacional de poder terminar a fase de grupos na liderança e, desta forma, encontrar nos quartos-de-final o 4.º lugar do grupo B. Contas que vão ficar bem definidas no final do dia desta quinta-feira.No grupo B, a Grécia mantém-se a única seleção invicta na prova (nos masculinos, já que a Ucrânia, em femininos, também ainda não perdeu) e segue no bom caminho para subir à divisão A do goalball do Velho Continente.Na matemática dos femininos, a Seleção Nacional também foi derrotada, logo no primeiro jogo da manhã desta quarta-feira, frente às rivais espanholas. O encontro esteve bastante equilibrado, com uma ótima recuperação de uma desvantagem de três golos para um empate (3-3). No entanto, a Espanha carregou no acelerador e esticou o marcador até aos 7-4. A diferença foi ficando entre um e dois golos, e nos minutos finais, Portugal quase surpreendia as adversárias, terminando com 8-9.Esta quinta-feira é hora das decisões no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, com as duas naves dedicadas exclusivamente ao goalball.Grupo ABulgária-Polónia: 4-14Dinamarca-Portugal: 8-4Finlândia-Dinamarca: 8-7Grupo BSuécia-Grécia: 4-14Espanha-Grã-Bretanha: 6-6Israel-Grécia: 7-11Portugal-Espanha: 8-9Finlândia-Grécia: 11-5Itália-Hungria: 2-7Ucrânia-Finlândia: 5-3Espanha-Grécia: 5-10Grupo A1º Finlândia 6P 3J-2V-1D-24GM-16GS2º PORTUGAL 6P 3J-2V-1D-29GM-19GS3º Dinamarca 6P 3J-1D-24GM-26GS4º Polónia 3P 2J-1V-1D-14GM-14GS5º Bulgária 3P 3J-1V-2D-27GM-37GMGrupo B1º Grécia 9P 3J-3V-35GM-16GS2º Grã-Bretanha 4P 2J-1V-1E-15GM-13GS3º Israel 3P 2J-1V-1D-21GM-17GS4º Espanha 1P 3J-1E-2D-17GM-30GS5º Suécia 0P 2J-2D-8GM-13GSFemininos1º Finlândia 9P 4J-2V-1D33GM-11GS2º Ucrânia 9P 3J-3V-26GM-6GS3º Grécia 6P 3J-2V-1D-26GM-17GS4º Hungria 6P 2J-2V-11GM-5GS5º Espanha 3P 4J-1V-3D-17GM-32GS6º PORTUGAL 3P 3J-1V-2D-23GM-29GS7º Itália 0P 4J-4D-12GM-40GS