Governo apela ao "empenho" de todos os agentes para combater violência no desporto

O secretário de Estado do Desporto afirmou esta segunda-feira que o "Governo está a fazer o seu trabalho" no combate à violência, mas alertou que não existe "legislação perfeita", apelando ao empenho de todos os agentes desportivos.

"O Governo está a fazer o seu trabalho, com reformas legislativas em áreas onde é preciso mais investimento. Mas não há legislação perfeita para afastarmos de vez os contextos violentos no desporto. É preciso que todos se empenhem nesta causa, que é uma causa de todos", declarou João Paulo Correia à agência Lusa.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, após uma reunião com a SAD do Santa Clara, numa visita que conclui o roteiro que levou o governante a reunir com as 18 sociedades anónimas desportivas da Liga.

João Paulo Correia lembrou que o Governo aprovou um pacote de iniciativas para combater a violência desportiva, que está em discussão na especialidade na Assembleia da República, realçando que, "ao que tudo indica", no início da próxima época existirão "novas medidas" e "mais investimento".

"O combate à violência, o incitamento à violência, convoca todas as organizações desportivas, quer organizadores das competições, quer os clubes, quer agentes desportivos, os atletas e os dirigentes. Todos para este combate", reforçou.

O secretário de Estado recordou a "grande campanha de sensibilização" do Instituto Português do Desporto e Juventude, que procura "promover o fair-play" junto dos atletas das camadas jovens de diferentes modalidades.

O governante destacou também a reforma do regime jurídico das SAD (já aprovado pelo executivo e que está em discussão na especialidade no parlamento), que vai exigir "requisitos de idoneidade", novos "deveres de transparência" e "afastar conflitos de interesses".

"É importante que o essencial das SAD seja do conhecimento público para haver mais confiança. Aqueles que quiserem investir nas SAD terão de provar que têm capital para o investimento que prometem e também provar a proveniência do capital", realçou.

A propósito da visita, João Paulo Correia enalteceu a "ambição" da SAD do Santa Clara, clube que considerou ser um "dos maiores embaixadores dos Açores".

"É uma SAD que vive uma estabilidade económica e financeira que eu diria histórica. É uma SAD que tem um investidor credível, que tem um projeto de médio e longo prazo para a SAD e para o clube e que pode trazer um futuro muito risonho aos adeptos", destacou.

O presidente da SAD dos açorianos, Bruno Vicintin, agradeceu a presença do secretário de Estado e afirmou que a estrutura pretende investir em infraestruturas e na formação.

"Infelizmente, os resultados desportivos este ano não foram os esperados. Mas esperamos, caso se confirme a descida, trabalhar para voltar o mais rápido possível para a primeira divisão e começar as obras do centro de treinos já na próxima época. O futebol nos Açores vai dar o salto que a região merece", adiantou à Lusa.

O líder do Santa Clara, que ocupa o último lugar na classificação da I Liga de futebol, reiterou que a eventual descida de divisão não altera as intenções dos atuais dirigentes, uma vez que o clube "não é um projeto de um ano".

"Com tantas mudanças, a equipa sofreu muito esta época. Acreditamos que vamos buscar uma estabilidade nas próximas épocas e, se se confirmar a descida - que ainda não está confirmada --, queremos voltar o mais rápido possível para a primeira", concluiu.

