Governo classifica como "momento de afirmação" participação lusa nas Universíadas

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD) classificou esta segunda-feira como "histórica" e "um momento de afirmação" a participação portuguesa nos Jogos Mundiais Universitários, competição na qual os atletas nacionais conquistaram sete medalhas.

"A missão portuguesa conquistou sete medalhas nos Jogos Mundiais Universitários, em Chengdu - China. Uma missão histórica, a mais medalhada de sempre. Mais um momento de afirmação de uma jovem geração muito promissora no Desporto português!", escreveu João Paulo Correia, na rede social Twitter.

Nos Jogos Mundiais Universitários, também conhecidos como Universíadas, que decorrem até terça-feira, Portugal conseguiu três medalhas de ouro e quatro de prata.

No atletismo, Mariana Machado foi ouro nos 5.000 metros, tal como João Coelho nos 400 metros, e na natação Gabriel Lopes conquistou o ouro nos 200 metros estilos.

Em Chengdu, na China, conseguiram medalhas de prata a nadadora Camila Rebelo, nos 100 e 200 metros costas, Eliana Bandeira no lançamento do peso, e Décio Andrade, no lançamento do martelo.