Governo da Madeira concede 4 milhões de euros em apoios na área do desporto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho do Governo da Madeira aprovou esta quarta-feira 73 contratos-programa de desenvolvimento desportivo, ao abrigo do Programa Regional de Apoio ao Desporto (PRAD 2022/2023), que envolvem um montante superior a quatro milhões de euros, informou a presidência do executivo.



Segundo a nota com as conclusões da reunião semanal do Governo madeirense (PSD/CDS), este valor vai apoiar "a atividade das sociedades anónimas desportivas, dos clubes desportivos regionais e das associações regionais de modalidade e multidesportivas".

O executivo insular destinou a este fim o montante global de 4.039.573,47 euros, é indicado no documento.

O Governo Regional autorizou ainda a abertura de procedimento para a "seleção de uma entidade do setor social e solidário, a fim de assumir a gestão do estabelecimento Bela Vista, assim como das respostas sociais prosseguidas naquele estabelecimento". O lar da Bela Vista é uma estrutura residencial para idosos na freguesia de São Gonçalo, no extremo leste do Funchal.

Na Madeira existem 32 estruturas residenciais para pessoas idosas, sendo 22 de instituições de solidariedade social, cinco de entidades privadas e outras cinco são lares públicos oficiais. Estas estruturas acolhiam, em 2021, mais de 1.400 pessoas, estando cerca de 260 no lar da Bela Vista.

Entre as outras decisões tornadas públicas, no documento é mencionado que o Governo Regional deliberou autorizar a instalação de uma adega no Porto Santo.

Esta proposta foi apresentada pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), para apoio a investimento na transformação/comercialização e no desenvolvimento de produtos agrícolas, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (Proderam), como um projeto de interesse estratégico para a Região Autónoma da Madeira.

Foram ainda decididos acordos de colaboração com associações de caráter social, como a Associação Santana Cidade e Associação Presença Feminina, num total aproximado de 50 mil euros.

O executivo regional autorizou igualmente a celebração de um contrato-programa com a Delegação da Região Autónoma da Madeira da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, tendo em vista o apoio financeiro para o desenvolvimento do projeto de "Apoiar na Demência", concedendo uma comparticipação financeira de 15 mil euros.