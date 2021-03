Governo da Madeira proíbe jogos na região até segunda-feira

O Governo da Madeira deliberou a "proibição da realização de jogos na Região Autónoma" até ao dia 29 de março, devido à evolução da pandemia de covid-19, informou esta quinta-feira o Benfica no seu sítio na Internet.

"O Governo Regional, mediante a análise semanal do quadro de evolução da COVID-19, deliberou a proibição da realização de jogos na Região Autónoma até ao dia 29", informa o clube da Luz, antecipando-se a uma comunicação do Governo da Madeira, que ainda não tornou pública a medida.

No site dos encarnados pode ler-se que os dois jogos que a equipa de andebol feminino do Benfica tinha agendados para o fim de semana, de 27 a 28 de março, foram cancelados.

O primeiro, no sábado, diante do CS Madeira e no dia seguinte frente ao Madeira SAD, para o Campeonato Nacional feminino de andebol.

Desde o início da pandemia de covid-19, a Madeira já registou 8.185 casos de infeção, dos quais 7.606 estão já recuperados, e 69 óbitos associações à doença.

Na quarta-feira, segundo dados da Direção Regional de Saúde, existiam na Madeira 510 casos ativos de covid-19.