Governo equipara modalidades seniores a atividade profissional

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros publicada esta segunda-feira em Diário da República, a prática das várias modalidades no escalão sénior em Portugal passa a ser considerada como atividade profissional nos 121 concelhos onde se aplicam as novas medidas restritivas para travar a Covid-19.





Esta medida permite que os praticantes das modalidades disponham do mesmo estatuto que abrange os jogadores das ligas profissionais de futebol, de acordo com o ponto 4 do artigo 28.º, segundo o qual "a atividade dos praticantes desportivos federados e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é equiparada a atividade profissional".