Governo prevê retoma das modalidades coletivas de pavilhão em agosto

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, mostrou-se esta quinta-feira confiante de que as modalidades coletivas de pavilhão possam ser retomadas em agosto, depois da suspensão devido à pandemia de covid-19.

O governante, que assistiu à segunda etapa do campeonato nacional de voleibol de praia, em Oeiras, confessou que a sua presença no evento serviu "para simbolicamente marcar a retoma do desporto" em geral e que o Governo pretende "alargar em agosto às modalidades coletivas de pavilhão".

Esta decisão sairá da "próxima reunião do Conselho de Ministros", na qual João Paulo Rebelo espera ver aprovada "a resolução que permitirá às modalidades coletivas de pavilhão retomarem as suas competições".

As competições nacionais de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol foram canceladas em 29 de abril pelas respetivas federações, devido à pandemia de covid-19.

O cancelamento das provas deixou sem campeões ou descidas os campeonatos destas quatro modalidades de pavilhão, que tinham as provas suspensas desde 11 e 12 de março, seguindo o desfecho decidido para o futsal, em 08 de abril, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).