Grand Slam de dardos: José de Sousa assegura passagem à segunda fase

O português José de Sousa assegurou esta terça-feira a passagem à segunda fase do Grand Slam de dardos, em Wolverhampton, após perder com o inglês Luke Humphries por 5-3 na terceira ronda da fase de grupos do torneio.

Com este resultado, o jogador ribatejano terminou em segundo lugar do Grupo F e vai defrontar o escocês Peter Wright, primeiro classificado do Grupo E, nos oitavos de final, na quinta-feira, em encontro disputado à melhor de 19 jogos.

Sousa estava muito perto do apuramento, após vencer os dois primeiros encontros, frente ao canadiano Matt Campbell (5-1) e ao austríaco Mensur Suljovic (5-4), mas entrou para o último duelo da fase de grupos a precisar de vencer pelo menos três jogos.

Isto porque uma prestação perfeita de Suljovic, que derrotou Campbell por 5-0 no primeiro jogo da terceira ronda do grupo, catapultou o austríaco para o primeiro lugar com os mesmos quatro pontos (duas vitórias) que Sousa, mas com uma diferença de jogos ganhos e perdidos de seis positivos.

Frente a Humphries, o português chegou a estar com a qualificação em risco, a perder por 4-1, mas conseguiu uma quebra de serviço para vencer dois jogos consecutivos e reduzir para 4-3, o que lhe garantiu desde logo o apuramento, antes de o inglês selar a vitória, 'proeza' que não conseguia frente ao português desde fevereiro de 2020.

O Grand Slam tem um prémio monetário de 550 mil libras, que será distribuído pelos 32 participantes, sendo que o vencedor arrecada a maior 'fatia', no valor de 125 mil libras, e José de Sousa já assegurou 10.000 libras pela passagem aos oitavos de final no segundo lugar do grupo.

José de Sousa defende o título conquistado no ano passado, quando se tornou no primeiro estreante de sempre a vencer um dos maiores torneios anuais do circuito profissional.