Guarda vai investir para ser Cidade Europeia do Desporto até 2030

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, disse esta terça-feira que o executivo que lidera está a trabalhar para alcançar êxito e obter a designação de Cidade Europeia do Desporto "até 2030".



O autarca eleito pelo movimento Pela Guarda (PG) disse na reunião desta terça-feira da Assembleia Municipal que o município que lidera está a trabalhar com a ambição de projetar a Guarda como "cidade desportiva", embora não haja "um cêntimo de financiamento" para esse objetivo. "Vamos investir na melhoria das qualidades dos equipamentos desportivos da cidade e do nosso concelho", garantiu Sérgio Costa.

O responsável lembrou, na sua intervenção, que na última reunião camarária foi aprovada a obra de requalificação do campo de futebol da freguesia de Casal de Cinza, para que seja criado um campo sintético.

Referiu também a necessidade de requalificar equipamentos desportivos na cidade como o pavilhão de São Miguel, o Estádio Municipal, as Piscinas Municipais e o campo de futebol do Zambito.

São equipamentos que "já precisavam, efetivamente, de uma grande recuperação", vincou.

Sérgio Costa lembrou que já tinha dito que o município necessitava de "cinco milhões de euros" para a realização de obras no setor do desporto, mas até ao momento não existe financiamento comunitário para a sua realização. "Mas há aqui uma coisa que nós gostaríamos de anunciar hoje. (...) Guarda Cidade Europeia do Desporto. Temos essa ambição de que, com todas estas requalificações, podemos projetar a Guarda para que até 2030 - será nos próximos dois executivos -, mas temos essa responsabilidade hoje de começarmos a fazer esse caminho. De podermos projetar a Guarda Cidade Europeia do Desporto até 2030", afirmou, quando se dirigia aos deputados presentes na Assembleia Municipal.

Na sua intervenção, o autarca independente admitiu que "há um caminho muito grande a fazer". "Há muita obra a fazer. Há uma reestruturação grande que tem de ser feita, mas temos que ser ambiciosos para que ao longo dos próximos sete anos seja possível a Guarda ambicionar esta velha máxima. Ou seja, que a Guarda se transforme efetivamente numa verdadeira cidade do Desporto tantas vezes ambicionada", justificou.

Ainda no âmbito do investimento no setor desportivo, Sérgio Costa admitiu que poderão vir a ser cobertos os polidesportivos da vila de Gonçalo ou da aldeia de Porto da Carne, ou outros na cidade mais alta do país. "Tudo isto é a nossa política, é o nosso caminho no desporto para os próximos anos", garantiu.