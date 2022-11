Gustavo Ribeiro campeão do Circuito Mundial de Skate

O olímpico português Gustavo Ribeiro sagrou-se esta noite campeão mundial do circuito Street League de skate, dominando praticamente a final disputada no Rio de Janeiro, no Brasil.O português, de 21 anos, somou 27,9 pontos, garantiu-lhe uma ligeira vantagem sobre o norte-americano Braden Hoban, que terminou com 27,5. Outro atleta dos Estados Unidos, Chris Jolin, fechou o pódio no Rio de Janeiro, com 27,2 pontos."Este resultado traduz todo o trabalho que tive, consegui conquistar este título, temos sempre que acreditar, se a mente diz que sim, ninguém pode negar. É o acreditar de que os sonhos se podem concretizar", confessou Gustavo Ribeiro depois de receber a taça.